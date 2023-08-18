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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 18-8-2023

الذهب
الذهب

يزداد البحث عن سعر الذهب في مصر بشكل يومي على محركات البحث المختلفة لرصد آخر تطورات المعدن الأصفر الذي كاد يستقر بفضل مبادرة زيرو جمارك الخاصة بإعفاء وارادت الذهب من الجمارك، إلا أنه شهد ارتفاعًا ملحوظًا اليومين الماضيين.

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-8-2023

نعرض في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-8-2023 في ظل الارتفاع الذي شهده اليومين الماضيين.

سعر جرام الذهب عيار 24 

بيع 2,571 جنيهًا
شراء 2,594 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,357 جنيها 
شراء 2,378 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

بيع 2,250 جنيها 
شراء 2,270 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع 1,929 جنيها 
شراء 1,946 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14 

بيع 1,500 جنيه 
شراء 1,513 جنيها

استقر عند 2285 جنيها.. 5.9% تراجع في أسعار الذهب خلال أسبوع

سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,286 جنيها 
شراء 1,297 جنيها

سعر الأونصة 
بيع 79,971 جنيها 
شراء 80,682 جنيها

سعر الجنيه الذهب 
بيع 18,000 جنيه  
شراء 18,160 جنيها

سعر الكيلو
بيع 2,571,429 جنيها 
شراء 2,594,286 جنيها

 

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استقرار سعر الذهب بفضل زيرو جمارك

وكان لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء الجمارك على واردات الذهب، الدور الأكبر في انخفاض أسعار الذهب.

كما ساهمت مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب في إدخال  600 كيلو من الذهب، كما ساهمت في انتعاش صناعة الذهب وذلك بعد أن  شجعت المصانع والورش الصغيرة خلال الفترة الأخيرة.

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