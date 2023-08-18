أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 18-8-2023
يزداد البحث عن سعر الذهب في مصر بشكل يومي على محركات البحث المختلفة لرصد آخر تطورات المعدن الأصفر الذي كاد يستقر بفضل مبادرة زيرو جمارك الخاصة بإعفاء وارادت الذهب من الجمارك، إلا أنه شهد ارتفاعًا ملحوظًا اليومين الماضيين.
أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-8-2023
نعرض في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-8-2023 في ظل الارتفاع الذي شهده اليومين الماضيين.
سعر جرام الذهب عيار 24
بيع 2,571 جنيهًا
شراء 2,594 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,357 جنيها
شراء 2,378 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 2,250 جنيها
شراء 2,270 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18
بيع 1,929 جنيها
شراء 1,946 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,500 جنيه
شراء 1,513 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,286 جنيها
شراء 1,297 جنيها
سعر الأونصة
بيع 79,971 جنيها
شراء 80,682 جنيها
سعر الجنيه الذهب
بيع 18,000 جنيه
شراء 18,160 جنيها
سعر الكيلو
بيع 2,571,429 جنيها
شراء 2,594,286 جنيها
استقرار سعر الذهب بفضل زيرو جمارك
وكان لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء الجمارك على واردات الذهب، الدور الأكبر في انخفاض أسعار الذهب.
كما ساهمت مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب في إدخال 600 كيلو من الذهب، كما ساهمت في انتعاش صناعة الذهب وذلك بعد أن شجعت المصانع والورش الصغيرة خلال الفترة الأخيرة.