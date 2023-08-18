أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 18-8-2023

يزداد البحث عن سعر الذهب في مصر بشكل يومي على محركات البحث المختلفة لرصد آخر تطورات المعدن الأصفر الذي كاد يستقر بفضل مبادرة زيرو جمارك الخاصة بإعفاء وارادت الذهب من الجمارك، إلا أنه شهد ارتفاعًا ملحوظًا اليومين الماضيين.

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-8-2023

نعرض في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-8-2023 في ظل الارتفاع الذي شهده اليومين الماضيين.

سعر جرام الذهب عيار 24

بيع 2,571 جنيهًا

شراء 2,594 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,357 جنيها

شراء 2,378 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

بيع 2,250 جنيها

شراء 2,270 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع 1,929 جنيها

شراء 1,946 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,500 جنيه

شراء 1,513 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,286 جنيها

شراء 1,297 جنيها

سعر الأونصة

بيع 79,971 جنيها

شراء 80,682 جنيها

سعر الجنيه الذهب

بيع 18,000 جنيه

شراء 18,160 جنيها

سعر الكيلو

بيع 2,571,429 جنيها

شراء 2,594,286 جنيها

استقرار سعر الذهب بفضل زيرو جمارك

وكان لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء الجمارك على واردات الذهب، الدور الأكبر في انخفاض أسعار الذهب.

كما ساهمت مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب في إدخال 600 كيلو من الذهب، كما ساهمت في انتعاش صناعة الذهب وذلك بعد أن شجعت المصانع والورش الصغيرة خلال الفترة الأخيرة.