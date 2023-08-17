استقر عند 2285 جنيها.. 5.9% تراجع في أسعار الذهب خلال أسبوع

سجل سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 - الأكثر شيوعاً - اليوم الخميس، 2285 جنيه للجرام بأعلى من سعر افتتاح جلسة اليوم عند 2260 جنيه للجرام، وبذلك فإن أسعار الذهب تراجعت من أعلى سعر سجلته يوم السبت الماضي، عند 2430 جنيه للجرام بمقدار 145 جنيه للجرام بنسبة انخفاض 5.91%.

سوق الذهب في مصر يحاول الاستقرار والبحث عن السعر العادل بعد التحركات العنيفة يومي الجمعة والسبت الماضيين، والتي دفعت الأسعار إلى الارتفاع بمقدار 250 جنيه للجرام وبنسبة تخطت 11% في أقل من 48 ساعة، قبل أن يشهد السعر انخفاضات سريعة في الجلسات التالية وصولاً إلى مستويات اليوم، وفق تحليل جولد بيليون.

اختلف التوصيف والمسميات لحركة الذهب العنيفة مطلع هذا الأسبوع، فالبعض يراها ارتفاع كبير في الطلب في الوقت الذي يشهد فيه المعروض تراجع، والبعض الآخر يراها أنها مجرد فقاعة وهمية بهدف تحريك الأسواق واشعال المضاربات في سوق الذهب بعد فترة طويلة من الاستقرار والتحرك ضمن نطاقات سعرية ضيقة بين 2150 – 2175 جنيه للجرام.

وأكد تقرير “جولد بيليون” أن التحرك الأخير في الأسواق والعشوائية في التسعير هو أمر مؤقت وحدث لسبب معين وانتهى أثره بانتهاء هذا السبب، وقد اتضح هذا في تحركات الذهب خلال الجلسات الماضية التي شهدت هبوط تدريجي في الأسعار.

جدير بالذكر أن تحركات السوق العالمي لا تدعم أي من تحركات الذهب المحلية أو أي من الارتفاع الأخيرة التي شاهدناها، فسعر الأونصة في السوق العالمي انخفض منذ بداية هذا الأسبوع بنسبة 0.8% بمقدار 15 دولار ليتداول عند 1898 دولار للأونصة، ومنذ بداية شهر أغسطس انخفض السعر بنسبة 3.4% بمقدار 67 دولار للأونصة.