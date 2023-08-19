السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 19-8-2023

الذهب
الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19-8-2023 في محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية محور اهتمام الملايين من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في ظل الانخفاض الذي يشهده المعدن النفيس عالميًا والارتفاع محليًا بنحو 150 جنيهًا دون مبرر واضح، بالإضافة إلى أسعار المصنعية ورسوم الضرائب والدمغة على كل جرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19-8-2023 في محلات الصاغة

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19-8-2023 في محلات الصاغة المصرية ارتفاعات غير مبررة بالتزامن مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، حيث تخطى حاجز الـ 1900 دولار بفعل صعود العملة الأمريكية والعائدات السندات الأمريكية وترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة للتغلب على التضخم المتزايد.

وقد سجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر والدول العربية نحو 2275 جنيهًا، في حين سجلت الأوقية بالبورصة العالمية مستوى 1897 دولارًا، وبذلك تراجع بقيمة  9 دولارات، وإليكم الأسعار بالتفصيل:

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 2605.75 جنيه.
الشراء 2582.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 4.5 نقطة.
سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 2388.5 جنيه.
الشراء 2367.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

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سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 2280 جنيه.
الشراء 2260 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 4 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 1954.25 جنيه.
الشراء 1937.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 3.5 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 1520 جنيه.
الشراء 1506.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة

البيع 1302.75 جنيه.
الشراء 1291.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

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سعر اليورو اليوم الخميس 17-8-2023 فى البنوك المصرية

 

سجل سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة

البيع 977.25 جنيه.
الشراء 968.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 1.75 نقطة.
سجل سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة

البيع 18240 جنيه.
الشراء 18080 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 32 نقطة.

سجل سعر اونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 1896$.
الشراء 1894$.
بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

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اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب محلات الصاغة سعر جرام الذهب عيار 24 عيار 21 عيار 18

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