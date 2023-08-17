الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 17-8-2023 فى البنوك المصرية

سعر اليورو
سعر اليورو

يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه خدمة عرض أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها سعر اليورو في البنوك المصرية والأجنبية، وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الخميس 17-8-2023 في البنوك المصرية 
 

نعرض في التقرير التالي سعر اليورو اليوم الخميس 17-8-2023، وأسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر اليورو اليوم  في البنك المركزي المصري 

33.6613 جنيه للشراء. 
33.7787 جنيه للبيع. 

سعر اليورو اليوم  في البنك الأهلي المصري 

33.5175 جنيه للشراء. 
33.7314 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم  في بنك مصر 

33.7314 جنيه للبيع.
33.5175 جنيه للشراء. 

سعر اليورو اليوم  في بنك  الإسكندرية 

33.79 جنيه للبيع.
33.62 جنيه للشراء. 

سعر اليورو اليوم  في البنك التجاري الدولي  cib 

33.62 جنيه للشراء.
33.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم  في بنك القاهرة 

34.0500 جنيه للشراء. 
33.7500 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم  في قناة السويس 

33.6296 جنيه للشراء. 
33.7881 جنيه للبيع.

أسعار الفراخ والبط والنعام في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء 16 أغسطس

بداية التعاملات| أسعار العلف بادي تسمين اليوم الأربعاء 16 أغسطس

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 في البنك المركزي المصري 
 

دولار أمريكى
30.8298 جنيه للشراء.
30.9586 جنيه للبيع.

جنيــه إسترليـنى
39.2741 جنيه للشراء. 
39.4505 جنيه للبيع.

دولار كنـدى 
22.8436 جنيه للشراء. 
22.9459 جنيه للبيع.

كرون دانمركى
4.5167 جنيه للشراء. 
4.5358 جنيه للبيع.

كرون نرويجى
2.9336 جنيه للشراء. 
2.9469 جنيه للبيع.

كرون ســويدى 
2.8421 جنيه للشراء. 
2.8548 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى
35.0538 جنيه للشراء. 
35.2162 جنيه للبيع.

100 ين يابانى
21.1699 جنيه للشراء. 
21.2598 جنيه للبيع.

دينــار كويتى 
100.1780 جنيه للشراء. 
100.6292 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية في البنوك وماكينات الصرافة

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