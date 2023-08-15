سعر الدولار اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية في البنوك وماكينات الصرافة

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، و تصدر سعر الدولار محركات بحث "جوجل" خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، ليبلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، استقرار خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، شهد استقرارا خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.