الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ والبط والنعام في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء 16 أغسطس

دواجن
دواجن

استقرات أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، بعد ارتفاع كان خلال الأيام القليلة الماضية، ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 

استقرات  أسعار لحم الفراخ البيضاء  اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة الدواجن  لتسجل 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الساسو  اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة الدواجن 100 جنيه.

سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة الدواجن 110 جنيه.

سجلت أسعار لحم أمهات أبيض  اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة الدواجن  54 جنيه.

قائمة أسعار البط والنعام اليوم الأربعاء 16 أغسطس

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة الدواجن 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم السمان اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة الدواجن 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم فخد نعام اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة الدواجن 250 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم نعام (مشفي)- اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة الدواجن 400 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارسجلت أسعارلحم بط (بلدي)-اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة الدواجن 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم نعام القائم اليوم اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة الدواجن 120 جنيها للكيلو.

أسعار البيض في بورصة الدواجن الأربعاء 16-8-2023

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 16-8-2023

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 فى المحلات التجارية

تراجع أسعار الدواجن في الأسواق.. والتجار: "الإقبال زاد"

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة الدواجن 80 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة الدواجن 62 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة الدواجن 66 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة الدواجن 57 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة الدواجن 59 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة الدواجن 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) اليم  اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة الدواجن 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة الدواجن 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة الدواجن 120 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 أسعار لحم الفراخ البلدي أسعار لحم الفراخ الساسو أسعار لحم أمهات أبيض

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