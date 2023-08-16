أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 فى المحلات التجارية

زاد البحث عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في المحلات التجارية للمستهلكين والتي شهدت استقرار نوعي خلال الأيام الماضية عقب توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربيين مما زاد الإنتاج وبالتالي المعروض في الأسواق المصرية للمستهلكين.



أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في المحلات التجارية



استقرار في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في المحلات التجارية خلال الأسبوع الماضي ويمكن للمواطنين متابعة أسعار كافة أنواع الطيور في المحلات التجارية من خلال النشرة الخدمية التي يقدمها الدستور للقراء يوميا وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 65 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 70 جنيه.

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 65 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 70 جنيه.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 100 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 105 جنيه.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 110 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 115 جنيه.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 55 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 60 جنيه.

سجل سعر كيلو البط الفرنساوي في المزارع للتجار نحو 40 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 55 جنيه.

سجل سعر كيلو البط المسكوفي في المزارع للتجار نحو 95 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 100 جنيه.

سجل سعر كيلو البط المولارد في المزارع للتجار نحو 55 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 60 جنيه.

وصل سعر كيلو الفراخ البانية نحو 140 جنيه.

وصل سعر كيلو الأجنحة نحو 45 جنيه.

وصل سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 80 جنيه.

وصل سعر كيلو الاوراك نحو 75 جنيه.

وصل سعر كيلو الشيش طاووق 75 جنيه.



أسعار البيض في الأسواق المصرية

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 108 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 118 جنيه.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 106 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 113 جنيه.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 119 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 128 جنيه.

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