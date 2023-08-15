الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كم سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-8-2023 فى البنوك المصرية؟

اليورو
اليورو

مع بداية تعاملات اليوم من قبل المسافرين إلى الخارج معرفة سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار  اليورو حالة من الاستقرار، إذ أن يتراوح سعر الشراء ما بين 33.58 و33.84 جنيه، والبيع ما بين 33.79 و34.24 جنيه، وذلك يكون طبق بيانات أسعار العملات بالمواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في البنوك المصرية 

وترصد “الدستور” فيما يلي أسعار اليورو اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في البنوك المصرية.

أسعار اليورو اليوم الثلاثاء لحظة بلحظة

سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري
سجل سعر الشراء في البنك المركزي المصري 33.74 جنيه للشراء، وللبيع 33.89 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
وجاء سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 33.61 جنيه، و33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15 أغسطس في بنك مصر
وسجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 33.61 جنيه للشراء، وللبيع 33.79 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي
سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلي الكويتي 33.75 جنيه للشراء، و34.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15 أغسطس البنك التجاري الدولي CIB
سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB للشراء 33.72 جنيه، و33.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو داخل بنك المصرف المتحد
وصل سعر اليورو مقابل الجنيه داخل بنك المصرف المتحد إلى 33.59 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15 أغسطس داخل بنك قناة السويس
بلغ سعر اليورو أمام الجنيه داخل بنك قناة السويس اليوم 33.76 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو داخل البنك المصري الخليجي 
سجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي اليوم نحو 33.75 جنيه للشراء، و34.06 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15 أغسطس داخل بنك البركة
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم 31.70 جنيه للشراء، و31.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو داخل بنك المصرف المتحد
وصل سعر اليورو مقابل الجنيه داخل بنك المصرف المتحد إلى 33.59 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15 أغسطس داخل بنك قناة السويس
بلغ سعر اليورو أمام الجنيه داخل بنك قناة السويس اليوم 33.76 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو داخل البنك المصري الخليجي 
سجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي اليوم نحو 33.75 جنيه للشراء، و34.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15 أغسطس داخل بنك البركة
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم 31.70 جنيه للشراء، و31.91 جنيه للبيع.

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