الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-8-2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث عدد كبير من المواطنين المصريين عن أسعار الدولار في البنوك المصرية والعاملة في مصر، لذلك تصدر سعر الدولار محركات بحث جوجل خلال الفترة الماضية، ويستعرض "الدستور" في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 15 اغسطس 2023، حيث بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء خلال منتصف التعاملات

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال منتصف التعاملات، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 15-8-2023

تحديث يومي| سعر الدولار اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاثنين 14-8-2023

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أغسطس في بنك الإسكندرية استقرارًا خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 شهد استقرارا خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

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