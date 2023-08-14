منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاثنين 14-8-2023

خلال منتصف التعاملات، سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، و تصدر سعر الدولار محركات بحث "جوجل" خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم الاثنين خلال منتصف التعاملات

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023 استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، ليبلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023 استقرار خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 14 أغسطس استقرارًا خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023 شهد استقرارا خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.