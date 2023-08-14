الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النفط يتراجع بفعل ارتفاع الدولار ومخاوف تباطؤ اقتصاد الصين

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم ، بعد تحقيق مكاسب على مدى 49 يوما متتالين، مدعومة بشح الإمدادات الناجم عن تخفيضات مجموعة "أوبك +" للإنتاج، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الصين تأثير ارتفاع الدولار.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.3% إلى 86.52 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.3% إلى 82.95 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار في الوقت الذي عزز فيه مؤشر الدولار الأمريكي مكاسبه، اليوم الاثنين، بعد أن أدت زيادة أكبر قليلا في أسعار المنتجين الأمريكيين في يوليو إلى رفع عوائد سندات الخزانة، رغم توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيوقف رفع أسعار الفائدة.

النفط الإمدادات أوبك الصين الدولار خام برنت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة

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