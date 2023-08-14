الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

مع بدء تعاملات المواطنين المسافرين إلى خارج البلاد شغل بال الالآف منهم معرفة سعر الدولار اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، واستقرت أسعار الدولار بكافة البنوك العاملة بمصر والسوق السوداء، حيث أن وصل سعر الدولار بالبنك المركزي إلى مبلغ 30.83 جنيه للشراء وقيمة 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

وتعرض "الدستور" سعر الدولار اليوم الإثنين 14- 8- 2023 في كافة البنوك المصرية.

أسعار الدولار اليوم الإثنين

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو اليوم الأحد 13-8-2023 خلال التعاملات المسائية

الدولار في بنك مصر

حقق سعر الدولار اليوم في بنك مصر حالة من الاستقرار عند مستوى و30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي يوم الأحد 12 أغسطس 2023 نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي إلى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في المصرف العربي الدولي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 في السوق السوداء

شهد سعر الدولار اليوم اليوم الإثنين 15 أغسطس 2023 حالة من الاستقرار في السوق السوداء ليتراوح سعره ما بين 37 و39 جنيها.

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