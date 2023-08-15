سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 15-8-2023

مع بداية تعاملات المسافرين إلى خارج البلاد معرفة سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 15-8-2023 عبر جوجل، حيث جاء سعر الدولار بالبنوك المصرية، حالة استقرار مع بدء التعاملات، إذ أن سيتراوح سعر الشراء ما بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، وسجلت باقي العملات المصرية وجود تباين ملحوظ.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 15-8-2023

وتستعرض "الدستور " في السطور التالية أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في البنوك المصرية.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري

جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بـ30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أغسطس في البنك الأھلي المصري ونفس السعر في بنك مصر، بـ30.75 جنيه للشراء، وبـ 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الثلاثاء 15 أغسطس

وعن سعر الدولار في بنك القاهرة جاء بـ30.85 للشراء والبيع بـ30.95 جنيه.



سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أغسطس في البنك التجاري الدولي

وسعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أغسطس في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك الإسكندریة، الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15 أغسطس في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.74 جنيه للشراء و33.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 39.13 جنيه للشراء و39.31 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم الثلاثاء 15 أغسطس في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.14 جنيه للشراء و35.31 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني اليوم الثلاثاء 15 أغسطس في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.26 جنيه للشراء و21.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15 أغسطس في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.