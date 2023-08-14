لو فاتك الترند| الدولار يتصدر "جوجل".. ونتيجة المرحلة الأولى الأعلى بحثًا

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وتنوعت الأخبار بين السياسية والفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

مع بدء تعاملات المواطنين المسافرين إلى خارج البلاد، شغل بال الآلاف منهم معرفة سعر الدولار اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 في البنوك المصرية عبر "جوجل"، واستقرت أسعار الدولار بكل البنوك العاملة بمصر والسوق السوداء، حيث وصل سعر الدولار بالبنك المركزي إلى مبلغ 30.83 جنيه للشراء وقيمة 30.93 جنيه للبيع.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

"نيمار" يخضع للفحص الطبى تمهيدًا للانضمام لصفوف الهلال السعودى

يخضع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لفحص طبي، وذلك تمهيدًا للانتقال إلى صفوف فريق الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أحمد موسى: الرئيس السيسي تصدى لجماعة الإخوان الإرهابية ولن تعود للمشهد السياسي

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يجوب المحافظات كمواطن وسط أهله، موضحًا أن الرئيس يرد على كل الأسئلة والاستفسارات، وأضاف, خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس يرد بكل وضوح على كل الأسئلة سواء من الصحفيين أو الإعلاميين.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023، وينشر موقع "الدستور" نتيجة التنسيق للمرحلة الأولي بأسماء الطلاب.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

المؤرخ المسرحى عمرو دوارة: إقبال جماهيرى كبير ومشاهدة «إلكترونية» ضخمة لندوات المهرجان القومى للمسرح

حظى المحور الفكرى فى المهرجان القومى للمسرح هذا العام باهتمام ومتابعة المسرحيين بشكل لافت للنظر، خاصة مع تفرعه إلى مسارات عدة، أولها الندوات حول إعداد الممثل، والورش الفنية الخاصة بالمناهج والتوثيق والتجارب المهمة، وذلك تماشيًا مع تيمة الدورة الحالية التى حملت اسم النجم الكبير عادل إمام، وبالتالى تم تخصيصها للممثل المسرحى كإحدى أهم ركائز صناعة «أبوالفنون».. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)