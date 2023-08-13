أحمد موسى: الرئيس السيسي تصدى لجماعة الإخوان الإرهابية ولن تعود للمشهد السياسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجوب المحافظات كمواطن وسط أهله، موضحًا أن الرئيس يرد على كل الأسئلة والاستفسارات.

وأضاف خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس يرد بكل وضوح على كل الأسئلة سواء من الصحفيين أو الإعلاميين، مؤكدًا أن الرئيس يشعر ببلده ويرد على كل ما يقال في الشارع ويقلق الناس، كما أن الرئيس يعلم باحتياجات 100 مليون مصري.

حملات خارجية تستهدف مصر

وتابع، أن مصر شهدت حالة من الدمار بعد أحداث 2011، و كانت تتعرض للانهيار والإفلاس في 2011، والمطلوب من المصري، أن يعرف أن هناك من يستغل الدولة وهي على أعتاب انتخابات رئاسية، مؤكدًا أنه كلما اقترب موعدها كلما زادت الحملات الخارجية والأجنبية والتي تستهدف مصر.

وأكد أن هناك أشياء لم يعلنه الرئيس السيسي حتى الآن عن جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية لن تعود أبدا للمشهد في عهد الرئيس السيسي، وهو من تصدى لهم بطلب من الشعب المصري، قائلًا: “هناك أزمة اقتصادية لكن هناك أخطر منها هي جماعة الدم والإرهاب وهي جماعة الإخوان الإرهابية”.