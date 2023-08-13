الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي تصدى لجماعة الإخوان الإرهابية ولن تعود للمشهد السياسي

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجوب المحافظات كمواطن وسط أهله، موضحًا أن الرئيس يرد على كل الأسئلة والاستفسارات.

وأضاف خلال حلقة برنامج  “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس يرد بكل وضوح على كل الأسئلة سواء من الصحفيين أو الإعلاميين، مؤكدًا أن الرئيس يشعر ببلده ويرد على كل ما يقال في الشارع ويقلق الناس، كما أن الرئيس يعلم باحتياجات 100 مليون مصري.

حملات خارجية تستهدف مصر

 وتابع، أن مصر شهدت حالة من الدمار بعد أحداث 2011، و كانت تتعرض للانهيار والإفلاس في 2011، والمطلوب من المصري، أن يعرف أن هناك من يستغل الدولة وهي على أعتاب انتخابات رئاسية، مؤكدًا أنه كلما اقترب موعدها كلما زادت الحملات الخارجية والأجنبية والتي تستهدف مصر.

وأكد أن هناك أشياء لم يعلنه الرئيس السيسي حتى الآن عن جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية لن تعود أبدا للمشهد في عهد الرئيس السيسي، وهو من تصدى لهم بطلب من الشعب المصري، قائلًا: “هناك أزمة اقتصادية لكن هناك أخطر منها هي جماعة الدم والإرهاب وهي جماعة الإخوان الإرهابية”.

أحمد موسى الرئيس عبدالفتاح السيسي تصدي جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد الحملات الخارجية

مواد متعلقة

أحمد موسى: الإخوان لا علاقة لهم بالدعوة وعمرهم كله في التفجيرات والإرهاب

أحمد موسى يرد على المشككين بالصوب الزراعية ويطالب بتنظيم رحلات لقاعدة محمد نجيب

أحمد موسى: قاعدة محمد نجيب للصوب الزراعية مستقبل الغذاء الآمن فى مصر

أحمد موسى: إطلاق نار داخل مبنى الشيوخ الأمريكى وإخلاء المبنى

الأكثر قراءة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

الإيطاليون غاضبون من بيانكا سينسورى زوجة كانى ويست بسبب ملابسها

السيجارة الفرط بـ5 جنيهات.. شعبة الدخان تقترح حلاً لأزمة أسعار السجائر

يورجن كلوب يكشف سبب استبدال "صلاح" أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

وفاة استشاري أورام أثناء علاج قعيد داخل منزله بطنطا

زوجة الشيخ موسى: المتهم غدر به وقتله قبل إقامة الصلاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

د. منى حلمى

يتهمونها ويخافونها

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى