الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2023

تنسيق
تنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحله الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023، وينشر  موقع الدستور نتيجة التنسيق للمرحلة الأولي بأسماء الطلاب

يذكر أن أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات والمعاهد المصرية، اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات قطاع الطب البشري بلغ نحو 374.5 درجة بنسبة 91.34%، وفي كليات القطاع الصيدلي بلغ 367 درجة بنسبة 89.51%، وفي كليات العلاج الطبيعي بلغ الحد الأدنى نحو 369.5 درجة بنسبة 90.12%، وكليات طب الفم والأسنان بلغ 373 درجة بنسبة 90.97%، حيث تبقت مقاعد شاغرة في كليات التمريض والطب البيطري لطلاب الشعبة العلمية علوم.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات
وأضاف وزير التعليم العالي أن الحد الأدنى لكليات القطاع الهندسية «كليات الهندسة» بلغ 348.5 درجة بنسبة 85%، حيث لم تتبق أماكن شاغرة في كليات الهندسة، بينما توجد أماكن في كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي لطلاب الشعبة الهندسية والعلمية في المرحلة الثانية.
والحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات، وهى كليات الألسن بحد أدنى 346.5 درجة بنسبة 84.51%، وكليات الإعلام بحد أدنى 343 درجة بنسبة 83.65%، كليات الاقتصاد والعلوم السياسية بحد أدنى 354.5 درجة بنسبة 86.46%، قطاع الآثار بحد أدنى 331 درجة بنسبة 80.73%.
 

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