الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"نيمار" يخضع للفحص الطبى تمهيدًا للانضمام لصفوف الهلال السعودى

نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا

يخضع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لفحص طبي، وذلك تمهيدًا للانتقال إلى صفوف فريق الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما ذكرت تقارير إعلامية، فإنه من المقرر أن يوقع نيمار عقدا لمدة عامين مع الهلال السعودي.

وأشارت التقارير إلى أن الهلال توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان، على قيمة انتقال اللاعب البرازيلي إلى صفوف «الزعيم»، والتي تقدر بـ90 مليون يورو إلى جانب بعض الإضافات، مضيفة أن اللاعب سيحصل خلال مدة عقده على 160 مليون يورو.

وشارك النجم الدولي البرازيلي مع باريس سان جيرمان، في فترة الإعداد التي سبقت انطلاق الموسم الجديد، لكن اتضح الأسبوع الماضي أنه- وكذلك لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي– ليسا في خطط النادي للموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد للفريق، لويس إنريكي.

وخاض نيمار، طوال مسيرته مع الفريق الباريسي، 173 مباراة (في كافة المسابقات)، سجل خلالها 118 هدفًا.

وفي حال انضمام اللاعب البرازيلي لصفوف ممثل الكرة السعودية، فسيكون نيمار، خامس صفقات الهلال، على صعيد اللاعبين الأجانب، بعد ضم كل من السنغالي خاليدو كوليبالي، والصربي سيرج سافيتش، والبرتغالي روبين نيفيز، والبرازيلي مالكوم.

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