تحديث يومي| سعر الدولار اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، و تصدر سعر الدولار محركات بحث "جوجل" خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم الاثنين تحديث يومي

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، ليبلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023، استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023 استقرار خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023 شهد استقرارا خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية تحديث يومي

في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023 استقرارًا خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

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