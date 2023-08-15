الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار سعر الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء 15-8-2023

اعلاف
اعلاف

أعلاف الدواجن تتراجع بشكل تدريجي، الأمر الذي ينعكس على السوق وعلى أسعار الدواجن، وقد وقد شهدت الأسعار اليوم في خامات الأعلاف ما بين التراجع والارتفاع، حيث تراجعت أسعار الردة اليوم 300 جنيها في الطن، بينما ارتفعت أسعار الذرة الصفراء مابين 100 إلى 400 جنيها في الطن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 15 أغسطس في بورصة الدواجن.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء

ارتفعت أسعار ذرة صفراء برازيلي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن لتسجل 13200 جنيها للطن صب أرضه، بمقدار تغير 100 جنيها زيادة في الطن.

ارتفعت أسعار ذرة صفراء ارجنتينى اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن لتسجل 13200 جنيها للطن صب أرضه، بمقدار تغير 100 جنيها زيادة في الطن.

ارتفعت أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن لتسجل 11500 جنيها للطن صب أرضه، بمقدار تغير 400 جنيها زيادة في الطن.

ارتفعت أسعار ذرة صفراء أوكراني  اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن لتسجل 11500 جنيها للطن صب أرضه، بمقدار تغير 400 جنيها زيادة في الطن.

ارتفعت أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن لتسجل 11500 جنيها للطن صب أرضه، بمقدار تغير 400 جنيها زيادة في الطن.

ارتفعت أسعار ذرة صفراء روماني اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن لتسجل 11500 جنيها للطن صب أرضه، بمقدار تغير 400 جنيها زيادة في الطن.

ارتفعت أسعار ذرة صفراء صربي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن لتسجل 11500 جنيها للطن صب أرضه، بمقدار تغير 400 جنيها زيادة في الطن.

ارتفعت أسعار ذرة صفراء بلغاري  اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن لتسجل 11500 جنيها للطن صب أرضه، بمقدار تغير 400 جنيها زيادة في الطن.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 9-8-2023

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

الزراعة: الإفراج عن 378 ألف طن أعلاف بـ183 مليون دولار خلال أسبوعين

الذرة البرازيلي بـ14200 جنيه.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم في بورصة السلع

أسعار الصويا اليوم الثلاثاء 15  أغسطس 

سجلت أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 27000 جنيه للطن.

صويا 46% (مستورده)  اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 27000 جنيها للطن.

زيت صويا منزوع  اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 42500 جنيها للطن .

زيت صويا مكرر اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 43500 جنيها للطن.

 اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن بذرة فول الصويا 27000 جنيها للطن.

أسعار كسب عباد اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 

كسب عباد 36%  اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 16000 جنيها للطن.

 اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن دي دي جي إس 27% 24000 جنيها للطن.

جيلوتين مستورد 60%  اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 47500 جنيها للطن.

قشر فول الصويا  اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 7500 جنيها للطن.

 تراجعت أسعار ردة ( نخالة )  اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 8100 جنيها للطن .

أسعار ذرة صفراء برازيلي أسعار ذرة صفراء أرجنتيني أسعار ذرة صفراء أمريكي أسعار ذرة صفراء أوكراني أسعار ذرة صفراء روماني

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