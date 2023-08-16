بداية التعاملات| أسعار العلف بادي تسمين اليوم الأربعاء 16 أغسطس

شهدت أسعار العلف بادي تسمين استقرارا اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة السلع، ونستعرض في السطور التالية أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء خلال بداية التعاملات.

أسعار أعلاف الدواجن التسمين اليوم

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة الأشقاء 21400 جنيها للطن

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء16 أغسطس في شركة النوبارية 21700 جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة مؤسسة العامر 21500 جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة الشروق 22000 جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأربعاء16 أغسطس في شركة النهار جروب 21800 جنيها للطن.

أسعار بادي نامي اليوم الأربعاء 16 أغسطس

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأربعاء16 أغسطس في شركة النهضة للأعلاف 22500 جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأربعاء16 أغسطس في شركة إيجيبت فيد 21900 جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة الفتح 20500 جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة نوفل 22500 جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة العبور 22050جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة بلادي 22200جنيها للطن.

أسعار بادي ناهي اليوم الأربعاء16 أغسطس

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة هيرمان 21750 جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة أبو غالي 21500 جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء16 أغسطس في شركة هيثم الصعيدي للأعلاف 20000 جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأربعاء16 أغسطس في شركة الصلاح 21900 جنيها للطن.

بلغت سعر علف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا )21300 جنيها للطن.