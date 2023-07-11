أسعار علف بادي اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

شهدت أسعار العلف بادي تراجع في الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم في الشركات، حيث يعد العلف بادي من أهم خامات الأعلاف التي تتدخل في صناعة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم والتي جاءت كالتالي:

أسعار العلف بادي اليوم الثلاثاء 11 يوليو

بلغت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء في شركة النهار جروب 21000 جنيها للطن.

بلغت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا )

بلغت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء في شركة النوبارية 22000 جنيها للطن .

بلغت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء في شركة أبو غالي 22500جنيها للطن .

بلغت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء في شركة نور الإيمان 21000جنيها للطن .

بلغت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء في شركة الأشقاء 22500جنيها للطن .

أسعار العلف بادي تسمين اليوم الثلاثاء 11 يوليو

بلغت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء في شركة هيثم الصعيدي للأعلاف 21000جنيها للطن .

بلغت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء في شركة الشروق 22500جنيها للطن .

بلغت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء في شركة النهضة للأعلاف 23000جنيها للطن .

بلغت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء في شركة مؤسسة العامر 22600جنيها للطن .

بلغت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء في شركة هنز فيد 21700جنيها للطن .

بلغت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء في شركة الهدي 22600جنيها للطن

بلغت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء في شركة الصحابة للإنتاج الداجني والإعلاف

بلغت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء في شركة نيو هوب إيجيبت 23600 جنيها للطن .