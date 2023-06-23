الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار العلف بادي اليوم الجمعة في مستهل تعاملات بورصة الدواجن

علف بادي
علف بادي

شهدت أسعار العلف بادي تراجع اليوم الجمعة في الأسواق، حيث يعتبر العلف بادي من أهم مدخلات الإنتاج التييعتمد عليها في التسمين في المرحلة الأولي من تربية الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار العلف بادي اليوم الجمعه 23 يونيو 2023 والتي جاءت كالتالي:

 

أسعار العلف بادي اليوم الجمعه 23 يونيو 2023 

 سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة  السنطة جروب 23200 جنيها للطن.

 سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة  المدينة المنورة 23500  جنيها للطن.

 سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة  أبو غالي24000  جنيها للطن.

 سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة  الممتاز لتصنيع الأعلاف 23700  جنيها للطن.

 سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة  الحياني 26000  جنيها للطن.

 سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة  نوفل 24000  جنيها للطن.

 سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة  إيجيبت فيد 23400  جنيها للطن.

 سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة  الأشقاء 23000  جنيها للطن. 

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أسعار العلف بادي تسمين اليوم الجمعه 23 يونيو

 سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة  هيثم الصعيدي للأعلاف 21000 جنيها للطن.

 سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة  المستقبل 24000  جنيها للطن. 

 سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة  مصر الفيوم 23000 جنيها للطن. 

 سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة  نيو هوب إيجيبت 25000 جنيها للطن.

 سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة  الفريد 22750 جنيها للطن.

 سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة  العبور 23700  جنيها للطن.

 

أسعار العلف بادي نامي اليوم الجمعه 23 يونيو

 سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة  فاين فيدز إنترناشيونال 24800  جنيها للطن.

 سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة  الفتح 22000  جنيها للطن.

 سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة مؤسسة العامر 23000  جنيها للطن.

 سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة  الإستثمار 22000  جنيها للطن.

 سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة  الصلاح 23800  جنيها للطن.

 

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