أسعار العلف بادي اليوم الجمعة في مستهل تعاملات بورصة الدواجن

شهدت أسعار العلف بادي تراجع اليوم الجمعة في الأسواق، حيث يعتبر العلف بادي من أهم مدخلات الإنتاج التييعتمد عليها في التسمين في المرحلة الأولي من تربية الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار العلف بادي اليوم الجمعه 23 يونيو 2023 والتي جاءت كالتالي:

أسعار العلف بادي اليوم الجمعه 23 يونيو 2023

سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة السنطة جروب 23200 جنيها للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة المدينة المنورة 23500 جنيها للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة أبو غالي24000 جنيها للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة الممتاز لتصنيع الأعلاف 23700 جنيها للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة الحياني 26000 جنيها للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة نوفل 24000 جنيها للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة إيجيبت فيد 23400 جنيها للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة الأشقاء 23000 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين اليوم الجمعه 23 يونيو

سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة هيثم الصعيدي للأعلاف 21000 جنيها للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة المستقبل 24000 جنيها للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة مصر الفيوم 23000 جنيها للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة نيو هوب إيجيبت 25000 جنيها للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة الفريد 22750 جنيها للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة العبور 23700 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي نامي اليوم الجمعه 23 يونيو

سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة فاين فيدز إنترناشيونال 24800 جنيها للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة الفتح 22000 جنيها للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة مؤسسة العامر 23000 جنيها للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة الإستثمار 22000 جنيها للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة الصلاح 23800 جنيها للطن.