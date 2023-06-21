الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. أمين الفتوى يكشف قصة عيد الأضحى وسبب فرض الأضحية (فيديو)

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قصة الأضحية أتت من حكاية سيدنا إبراهيم مع ولده سيدنا إسماعيل.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الأربعاء، خلال حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس، أن سيدنا إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح سيدنا إسماعيل ولده في المنام، وقد ولد له وهو على كبر وكان ابنه الوحيد وقت ذاك، وزاد الأمر صعوبة أيضًا عندما ولد سيدنا إسماعيل أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم أن يأخذه رفقة أمه السيدة هاجر ويتركهم عند بيت الله الحرام في مكة حيث كانت غير ذي زرع.

وأوضح أمين الفتوى، أن سيدنا إسماعيل حينما سلّم أمره لوالده وأطاعه والأب مستسلم أيضًا ومطيع لأمر الله هنا أتى الفداء من الله تعالى، حينما اكتملت وتحققت تلك الصورة فأنزل الله الكبش من السماء فداء لسيدنا إسماعيل.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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