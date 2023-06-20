الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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هل تجوز الأضحية من الطيور؟.. أحمد كريمة يكشف حكم الشرع

الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة

كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن حكم الأضحية بالطيور بدلًا من الأنعام في عيد الأضحى.

وقال "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث"، أنه يجب شرعًا أن تكون الأضحية من الأنعام، لقوله تعالى: "وَلِكُلِّ أُمَّةٍۢ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ". 

الأضحية لا تجوز من غير الأنعام 

وتابع، أن هذا نص قطعي الورود والدلالة وانعقد اجتماع المسلمين في كل زمان ومكان أن الأضحية والهدي للحج والعقيقة من الأنعام فقط، مؤكدًا أن الأضحية لا تجوز من غير الأنعام قولًا واحدًا والقول بغير ذلك تكذيب لقول الشريعة. 

أحمد كريمة الأنعام عيد الأضحى الشريعة جامعة الأزهر

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