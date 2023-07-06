قائمة أسعار العلف بادي نامي اليوم الخميس 6 يوليو 2023 بجميع الشركات

استقرت أسعار العلف “بادي نامي” اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية، وتستعرض "الدستور" في السطورالتالية أسعارالعلف بادي تسمين سوبر23% اليوم 6 يوليو في بورصة السلع.

أسعار العلف بادي تسمين اليوم الخميس 6 يوليو 2023

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة هيثم الصعيدي للأعلاف 21000 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة الأشقاء 23000 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة فاين فيدز إنترناشيونال 23800 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة المصرية الهولندية (طارق هلا) 23000 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة الصلاح 22800 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة الممتاز لتصنيع الأعلاف 23700 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة الحياني 24800 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة نوفل 24000 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة إيجيبت فيد23400 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة السنطة جروب 22700 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة مجموعة شركات الإسلامية (محاسب مجدي حسين) 23400 جنيه للطن.

أسعار العلف بادي نامي اليوم الخميس 6 يوليو 2023

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة زهور القاهرة 22650 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة المدينة المنورة 23500 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة النخبة 23200 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة العبور 23700 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة الفتح 22000 جنيه للطن.

بلغت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% في شركة النهضة للأعلاف 24000 جنيه للطن.