الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 21-6-2023

أعلاف الدواجن
أعلاف الدواجن

مازال البحث مستمرًا عن أسعار أعلاف الدواجن، خاصة بعد التراجع المستمر الذي يشهده السوق، الأمر الذي أنعكس على أسعار الدواجن في الأسواق خلال الأسابيع الماضية، وذلك نتيجة لزيادة الإفراجات الجمركية لخامات الأعلاف.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 21 يونيو

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 21 يونيو، والتي جاءت كالتالي.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأربعاء

لقد بلغت أسعار ذرة صفراء برازيلي اليوم الأربعاء 21 يونيو في بورصة السلع الرئيسية 13500 جنيها للطن صب أرضه.

لقد بلغت أسعار ذرة صفراء أرجنتيني اليوم الأربعاء 21 يونيو في بورصة السلع الرئيسية 13500 جنيها للطن صب أرضه.

لقد بلغت أسعار ذرة صفراء أوكراني  اليوم الأربعاء 21 يونيو في بورصة السلع الرئيسية 11000 جنيها للطن صب أرضه.

لقد بلغت أسعار ذرة صفراء صربي اليوم الأربعاء 21 يونيو في بورصة السلع الرئيسية 13500 جنيها للطن صب أرضه.

لقد بلغت أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم الأربعاء 21 يونيو في بورصة السلع الرئيسية 13500 جنيها للطن صب أرضه. 

لقد بلغت أسعار ذرة صفراء بلغاري اليوم الأربعاء 21 يونيو في بورصة السلع الرئيسية 13500 جنيها للطن صب أرضه.

لقد بلغت أسعار ذرة صفراء روماني اليوم الأربعاء 21 يونيو في بورصة السلع الرئيسية 13500 جنيها للطن صب أرضه.

الذرة الأرجنتيني والبرازيلي بـ 13300 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 20-6-2023

سعر الأعلاف| العلف بادي تسمين اليوم الأحد 18-6-2023

"الزراعة" تكشف أفضل الأصناف فى زراعة الأعلاف.. وتحذر من هذه الحشائش

أسعار خامات الأعلاف اليوم الأربعاء 21 يونيو 

 بلغت أسعار صويا 44 % اليوم الأربعاء 21 يونيو في بورصة السلع الرئيسية 30000 جنيها للطن صب ارضة.

 بلغت أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الأربعاء 21 يونيو في بورصة السلع الرئيسية 33000 جنيها للطن صب ارضه.

 بلغت أسعار صويا 46% (مستورده) اليوم الأربعاء 21 يونيو في بورصة السلع الرئيسية 33000 جنيها للطن صب أرضه.

 بلغت أسعار ردة ( نخالة ) اليوم الأربعاء 21 يونيو في بورصة السلع الرئيسية 10900 جنيها للطن معبأ أرضه.

 بلغت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأربعاء 21 يونيو في بورصة السلع الرئيسية 47000 جنيها للطن صب وصال.

أسعار الردة اليوم الأربعاء 21 يونيو 

 بلغت أسعار زيت صويا مكرر اليوم الأربعاء 21 يونيو في بورصة السلع الرئيسية 48500 جنيها للطن صب وصال.

 بلغت أسعار بذرة فول الصويا اليوم الأربعاء 21 يونيو في بورصة السلع الرئيسية 30000  جنيها للطن صب ارضه.

 بلغت أسعار كسب عباد 36% اليوم الأربعاء 21 يونيو في بورصة السلع الرئيسية 18000 جنيها للطن صب أرضة.

 بلغت أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الأربعاء 21 يونيو في بورصة السلع الرئيسية 24000 جنيها للطن معبأ أرضه.

 بلغت أسعار جلوتين مستورد 60% اليوم الأربعاء 21 يونيو في بورصة السلع الرئيسية 49000 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغت أسعار قشر فول الصويا اليوم الأربعاء 21 يونيو في بورصة السلع الرئيسية 10500 جنيها للطن صب ارضه.

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