الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تكشف أفضل الأصناف فى زراعة الأعلاف.. وتحذر من هذه الحشائش

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث القطن عن الخريطة الصنفية لمحصول البرسيم والأفضل من حيث معدلات الإنتاجية، والتي يمثل الاعتماد عليها تحقيقيًا واقعيًا لخطط الاستفادة من وحدة المساحة، كما هو موضوع لها ومستهدف منها.

وقدم التقرير تعريفًا بأفضل أصناف البرسيم والأعلاف الخضراء المتاحة للزراعة بمنطقة الجيزة، صعيد مصر، مؤكدًا أن أفضل السلالات المتاحة لمصر الوسطى وجنوب الصعيد هما: «جيزة 6» و«سدس 2».

وتطرق التقرير إلى الأصناف المثالية لمناطق شمال ووسط الدلتا ومحافظات الوجه البحري، موضحًا أن «جميزة 1» و«الهلالي» و«سخا 4»، تُعد أفضل الخيارات المتاحة لمزارعيها. 

وأكد التقرير أن إحدى أفضل التوصيات التي يمكن العمل بها عند زراعة تلك الأصناف، هو أن يتم كسرها عاما بعام، وهي المسألة التي تعزز طموحات المزارعين بتحقيق أفضل إنتاجية ممكنة منها المخاليط العلفية.

ونصح التقرير بزراعة المخاليط العلفية مع محصول البرسيم، موضحًا أن «الشعير السايكو» و«التريتيكال» و«الشوفان» و«الروي جروس»، تأتي ضمن أفضل الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها خلال الموسم الشتوي.

وحذر التقرير من مخاطر «الجروة» أو «حشيشة الفرس»، والتي قد لا يدركها السواد الأعظم من عموم المزارعين وصغار المربين، مؤكدًا أنها سرطان يهدد كل الأراضي الزراعية.  

ولفت التقرير  إلى أن بعض المزارعين يعتمدون عليها في مشروعات الإنتاج الحيواني، نظرًا لارتفاع درجة قبولها واستساغتها لدى حيواناتهم، موضحًا حجم الضرر الناتج عنها، بسبب قدرتها على امتصاص أغلب العناصر الزراعية الموجودة بالتربة.

وعزا التقرير التبعات السلبية الناجمة عن زراعة «الجروة» أو «حشيشة الفرس» إلى أنها تمتلك خواص تمكنها من التوسع القاعدي.

وأكد التقرير أن زراعة «الجروة» أو «حشيشة الفرس»، تقلص حجم الإنتاجية المتوقعة من محصول القمح بنسبة لا تقل عن 50%، وذلك حال زراعته في الموسم التالي لها.

-الزراعة تكشف أفضل الأصناف زراعة الأعلاف وتحذر هذه

الأكثر قراءة

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة فى كفرالشيخ

ولى أمر طالب بالثانوية العامة: «حرمت نفسى من الأكل عشان أوفر لابنى فلوس الدروس»

تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونية

بوريل: جامعة الدول العربية شريك أساسى للاتحاد الأوروبى

الرئيس السيسى يستقبل العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية

وصول مرتضى منصور لجلسة محاكمته في التعدي على موظفين عموميين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية