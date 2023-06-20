الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 20-6-2023

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار أعلاف الدواجن استقرارا في الأسعار بعد تراجع وصل لأكثر من 50% .

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في بورصة السلع.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء 20 يونيو

سجلت أسعار ذرة صفراء برازيلي اليوم في بورصة السلع الرئيسية سعر 13500 جنيها للطن.

سجلت أسعار ذرة صفراء ارجنتينى اليوم في بورصة السلع الرئيسية سعر 13500 جنيها للطن. 

سجلت أسعار ذرة صفراء أوكراني  اليوم في بورصة السلع الرئيسية سعر 11000 جنيه للطن. 

سجلت أسعار ذرة صفراء صربي اليوم  في بورصة السلع الرئيسية سعر 11000 جنيه للطن. 

سجلت أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم  في بورصة السلع الرئيسية سعر 11000 جنيه للطن. 

سجلت أسعار ذرة صفراء بلغاري اليوم  في بورصة السلع الرئيسية سعر 11000 جنيه للطن. 

سجلت أسعار ذرة صفراء روماني اليوم  في بورصة السلع الرئيسية سعر 11000 جنيه للطن. 

سعر الأعلاف| العلف بادي تسمين اليوم الأحد 18-6-2023

"الزراعة" تكشف أفضل الأصناف فى زراعة الأعلاف.. وتحذر من هذه الحشائش

الذرة البرازيلى بـ13100 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

الصويا بـ40 ألف جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم الجمعة

أسعار فول الصويا اليوم الثلاثاء 20 يونيو 

سجلت أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم  في بورصة السلع الرئيسية سعر 33000 جنيها للطن. 

سجلت أسعار صويا 44 % اليوم في بورصة السلع الرئيسية سعر 33000 جنيها للطن. 

سجلت أسعار صويا 46 % اليوم  في بورصة السلع الرئيسية سعر 33000 جنيها للطن. 

سجلت أسعار ردة ( نخالة ) اليوم  في بورصة السلع الرئيسية سعر 10900 جنيها للطن. 

سجلت أسعار زيت صويا منزوع اليوم  في بورصة السلع الرئيسية سعر 47000 جنيها للطن. 

سجلت أسعار زيت صويا مكرر اليوم في بورصة السلع الرئيسية سعر 48500 جنيها للطن. 

سجلت أسعار بذرة فول الصويا اليوم في بورصة السلع الرئيسية سعر 30000 جنيها للطن. 

سجلت أسعار كسب عباد 36% اليوم  في بورصة السلع الرئيسية سعر 18000 جنيها للطن. 

سجلت أسعار دي دي جي إس 27% اليوم في بورصة السلع الرئيسية سعر 24000 جنيها للطن. 

سجلت أسعار  جلوتين مستورد 60% اليوم في بورصة السلع الرئيسية سعر 49000 جنيها للطن. 

أسعار أعلاف الدواجن الأسعاربعد بورصة السلع أسعار الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء 20 يونيو

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