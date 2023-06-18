الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة البرازيلى بـ13100 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

اعلاف
اعلاف

 شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الأحد، استقرارا في الأسواق، وسجل سعر طن الذرة أرجنتيني 13100 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلي 13100 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة أوكراني 11000 جنيه، فيما سجل سعر إردب الذرة الرفيعة محلي حورس 1900 جنيه، بينما سجل سعر إردب الذرة الشامية 1850 جنيها.

وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 13800جنيه، بينما بلغ سعر طن بذرة الصويا SBمستورد 40300 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا محلي 44% 33000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى 34000 جنيه، في حين بلغ سعر طن صويا فول فات مستورد 36900 جنيه أرضه، وبلغ سعر طن صويا فول فات محلي 36500جنيه أرضه، بينما بلغ سعر طن صويا هاي فات 43% مستورد 28600 جنيه أرضه، وبلغ سعر طن صويا هاي فات 43% محلي  23800 جنيه أرضه.

وسجل سعر طن كسب عباد + 36% 24000 جنيه، وسجل سعر طن جيلوتين مستورد 47100 جنيه، بينما سجل سعر طن رده بران محلي 11000 جنيه، وسجل سعر طن جيلوتين محلى 47000 جنيه، فيما سجل سعر طن النخالة الخشنة 11500 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح جديد 250 جنيها.

وسجل طن أعلاف بادي 23000 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 22800 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهي 22650 جنيها للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي ب 22550 جنيها للطن، وسجل طن العلف بياض20000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% ب 19600جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% ب 19200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% ب 19000 جنيه.

الذرة الأوكراني ب11000جنيه أسعار الأعلاف الاسواق

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