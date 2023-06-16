الصويا بـ40 ألف جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم الجمعة

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الجمعة، استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 12700 جنيه بينما سجل سعر طن الذرة برازيلي 12700 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة أوكراني 10600 جنيه.

وبلغ سعر إردب الذرة الرفيعة محلى حورس 1900 جنيه، فيما بلغ سعر إردب الذرة الشامية 1850 جنيها وبلع سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 13400 جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 40300 جنيه.

وسجل سعر طن كسب صويا محلي 44% 33000 جنيه، بينما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى 34000 جنيه، وبلغ سعر طن صويا فول فات مستورد 36900 جنيه أرضه، وبلغ سعر طن صويا فول فات محلا 36500جنيه أرضه، فيما بلغ سعر طن صويا هاي فات 43 % مستورد 28600 جنيه أرضه وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% محلي 23800 جنيه أرضه

وبلغ سعر طن كسب عباد + 36% 24000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين مستورد 47000 جنيه، وبلغ سعر طن سعر طن رده بران محلي 10750 جنيها، وبلغ سعر طن جيلوتين محلى 48700 جنيه، بينما بلغ سعر طن النخالة الخشنة 11500 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح جديد 250 جنيها.

- أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 24000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 23500 جنيه للطن. في حين سجل طن العلف ناهي 23350 جنيها للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ23200 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ20400 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ20000 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ19800 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% 19600 جنيه.