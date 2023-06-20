الذرة الأرجنتيني والبرازيلي بـ 13300 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الثلاثاء، استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتينى 13300 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة برازيلي 13300 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة أوكراني 11200 جنيه، في حين سجل سعر إردب الذرة الرفيعة محلى حورس 1900 جنيه بينما سجل سعر إردب الذرة الشامية 1850 جنيها.

وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنينى 14000جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 40300 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلي 44% 33000 جنيه، بلغ سعر طن طن كسب صويا 46% محلى 34000 جنيه، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات مستورد 36900 جنيه أرضه، وبلغ سعر طن صويا فول فات محلى 36500 جنيه أرضه، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% مستورد 28600 جنيه أرضه، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% محلي 23800 جنيه أرضه.

وسجل سعر طن كسب عباد + 36% 24000 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين مستورد 47100 جنيه، فيما سجل سعر طن ردة بران محلى 11000 جنيه، وسجل سعر طن جيلوتين محلى 47000 جنيه، بينما سجل سعر طن سعر طن النخالة الخشنة 11500 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، فيما سجل سعر حمل تبن القمح“ جديد 250 جنيها.

- أسعار الأعلاف في الأسواق

وسجل طن أعلاف بادي 23000 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 22800 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهي 22650 جنيها للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي 22550 جنيها للطن، وسجل طن العلف بياض 20000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% 19600 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% 19200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% 19000 جنيه.