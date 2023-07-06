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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 10 أطنان علف مجهول المصدر خلال حملة تموينية بدمنهور

الحملة
الحملة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق  والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر، وتحت اشراف  مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، حملة تموينية بمركز دمنهور للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود، ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت هذه الحملة عن ضبط 10 أطنان علف معبأ داخل شكائر مجهول المصدر وغير مدون عليه تاريخ الإنتاج أو بيانات، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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