"تموين الأقصر" تضبط 50 طن علف غير صالحة للاستهلاك بأرمنت

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، في ضبط 50 طن علف حيواني غير صالحة للاستهلاك.

ومن جانبه، صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بأنه تم مرور حملة تموينية بناحية مركز ومدينة أرمنت من قبل المديرية، وإدارة تموين أرمنت بالاشتراك مع مباحث التموين بالأقصر، والتي أسفرت عن ضبط كمية قدرها 50 طن علف حيواني غير صالح للاستهلاك، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها بالواقعة.

وأشار الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إلى استمرار عمل لجان فرز وتسلم القمح الجديد، حيث بلغ إجمالي تراكمي ما تم توريده كمية قدرها 26125 طن قمح و362 كيلو قمح محلي ببنكر إسنا من المستهدف فى الأقصر، وضمن موسم توريد القمح، والذي بدأ 18 أبريل الجارى لعام 2023 م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2023، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022، من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان، أنه بلغ إجمالي تراكمي كمية القمح المحلي المورد على مستوى المحافظة 24964,998 طن، بالإضافة إلى كمية قدرها 161,364طن خارج المحافظة تقاوي، حيث قامت مديرية تموين الأقصر باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان نجاح عملية الحصاد والتخزين، والانتهاء من جاهزية المواقع التخزينية بالمحافظة البالغ عددها 4 مواقع "إسنا - أرمنت"، والتي تبلغ سعتها التخزينية 34 ألف طن موزعة كالآتي:- (28 ألف طن بشونة وبنكر إسنا و6 آلاف طن بصومعة وشونة أرمنت)، وإنه تم تبخيرها وتجهيزها تمام التجهيز، من حيث لجان الاستلام مع توفير كافة السبل التي تؤدي إلى تسهيل عملية التوريد.