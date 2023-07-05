ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الأقصر" تضبط 50 طن علف غير صالحة للاستهلاك بأرمنت

علف
علف

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، في ضبط 50 طن علف حيواني غير صالحة للاستهلاك.

ومن جانبه، صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بأنه تم مرور حملة تموينية بناحية مركز ومدينة أرمنت من قبل المديرية، وإدارة تموين أرمنت بالاشتراك مع مباحث التموين بالأقصر، والتي أسفرت عن ضبط كمية قدرها 50 طن علف حيواني غير صالح للاستهلاك، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها بالواقعة.

وأشار الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إلى استمرار عمل لجان فرز وتسلم القمح الجديد، حيث بلغ إجمالي تراكمي ما تم توريده كمية قدرها 26125 طن قمح و362 كيلو قمح محلي ببنكر إسنا من المستهدف فى الأقصر، وضمن موسم توريد القمح، والذي بدأ 18 أبريل الجارى لعام 2023 م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2023، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022، من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان، أنه بلغ إجمالي تراكمي كمية القمح المحلي المورد على مستوى المحافظة 24964,998 طن، بالإضافة إلى كمية قدرها 161,364طن خارج المحافظة تقاوي، حيث قامت مديرية تموين الأقصر باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان نجاح عملية الحصاد والتخزين، والانتهاء من جاهزية المواقع التخزينية بالمحافظة البالغ عددها 4 مواقع "إسنا - أرمنت"، والتي تبلغ سعتها التخزينية 34 ألف طن موزعة كالآتي:- (28 ألف طن بشونة وبنكر إسنا و6 آلاف طن بصومعة وشونة أرمنت)، وإنه تم تبخيرها وتجهيزها تمام التجهيز، من حيث لجان الاستلام مع توفير كافة السبل التي تؤدي إلى تسهيل عملية التوريد.

تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية محافظة الأقصر غير صالح للاستهلاك صطفى ألهم محافظ مصطفى ألهم محافظ الاقصر

الأكثر قراءة

زواج عرفى ينتهى بكارثة وبلاغ كاذب.. ماذا حدث لـ"توأم الغردقة"؟

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

مصادر بـ"التعليم" تكشف ملامح نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023

كشف طبى لفتاة عمرها 17 عامًا حملت سفاحًا وألقت بالجنين فى الشارع

التعليم تخصص 3 روابط لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس (تعرف عليهم)

أمن سوهاج يفك لغز اختفاء طفلة بعد 15 يومًا من البحث عنها فى طهطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا