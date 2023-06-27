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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء 27-6-2023

علف
علف

شهدت أسعار العلف بمختلف أنواعها تراجعًا في الأسعار على  مدار الأسابيع الماضية، وقد شهدت أسعار العلف بادي تراجعًا كبيرًا.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن بادي تسمين 23% خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع والتي جاءت كالتالي:

أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم في شركة ألفا فيد - هولمان 23200 جنيها للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم في شركة  هيرمان 23500 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم في شركة  زهور القاهرة 22650 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم في شركة  المدينة المنورة 23500 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم في شركة  مصر الفيوم 22500 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم في شركة  نوفل 24000 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم في شركة  أبو غالي 24000 جنيه للطن.

أسعار العلف بادي نامي اليوم الثلاثاء 27-6-2023 

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم في شركة  إيجيبت فيد 23400 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 23000 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم في شركة  الصلاح 22800 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم في شركة  الفتح 22000 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم في شركة  العبور 23700 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم في شركة فاين فيدز إنترناشيونال 23800 جنيه للطن.

أسعار العلف بادي ناهي اليوم الثلاثاء 27-6-2023 

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم في شركة النوبارية 23000 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم في شركة مؤسسة العامر 23000 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم في شركة النهضة للأعلاف 24000 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم في شركة الشروق 23500 جنيه للطن.

أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر بادي تسمين سوبر 23 اليوم أسعار العلف دواجن شركة ألفا فيد

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