أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء 27-6-2023

شهدت أسعار العلف بمختلف أنواعها تراجعًا في الأسعار على مدار الأسابيع الماضية، وقد شهدت أسعار العلف بادي تراجعًا كبيرًا.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن بادي تسمين 23% خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع والتي جاءت كالتالي:

أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة ألفا فيد - هولمان 23200 جنيها للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة هيرمان 23500 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة زهور القاهرة 22650 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة المدينة المنورة 23500 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة مصر الفيوم 22500 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة نوفل 24000 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة أبو غالي 24000 جنيه للطن.

أسعار العلف بادي نامي اليوم الثلاثاء 27-6-2023

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة إيجيبت فيد 23400 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 23000 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة الصلاح 22800 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة الفتح 22000 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة العبور 23700 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة فاين فيدز إنترناشيونال 23800 جنيه للطن.

أسعار العلف بادي ناهي اليوم الثلاثاء 27-6-2023

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة النوبارية 23000 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة مؤسسة العامر 23000 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة النهضة للأعلاف 24000 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة الشروق 23500 جنيه للطن.