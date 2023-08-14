سعر الذهب اليوم ينخفض بشكل طفيف وسط إقبال على محلات الصاغة

تشهد أسعار الذهب اليوم انخفاضا طفيفا خلال تعاملات الإثنين بعد يومين من الارتفاعات المتواصلة التي اجتازت في أعلى ارتفاع لها حاجز 2390 جنيها لعيار الـ21، أي بما يقدر بنحو 240 جنيها في الجرام الواحد، لكن أسعار الذهب بدأت في الانحسار بشكل تدريجي بعد ذلك وواصل الانخفاض خلال الساعات الأخيرة من تحديثات سعر الذهب اليوم.

سعر الذهب اليوم في أسواق الصاغة 2023

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في آخر تحديث له اليوم 2589 جنيها للجرام بدون إحتساب سعر المصنعية على القطع الذهبية المنتجة من هذا العيار حيث ينتج منه السبائك الذهبية بأوزانها المختلفة.

سعر الذهب عيار 21

كما سجل سعر الذهب عيار 21 بدون مصنعية اليوم 2265 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18

أما سعر الذهب عيار 18 فقد سجل في آخر تحديث له اليوم نحو 1941 جنيها للجرام بدون احتساب المصنعية.

سعر جنيه الذهب

أما جنيه الذهب فهو بوزن 8 جرام من العيار 21 فقد سجل في أخر تحديث له اليوم 18120 جنيها في سوق الصاغة ويضاف على سعره الدمغة والمصنعية والضرائب.

سعر الذهب عالميا

كما سجل سعر الذهب اليوم على شاشة البورصة العالمية نحو 1904 دولارات للأونصة.

إقبال كبير على محلات الذهب اليوم

ومع تحرك سعر الذهب محليا اتجه الكثير من المواطنين لشراء احتياجاتهم من المعدن الأصفر سواء للزينة أو تقديمها كشبكة العرس والبعض الآخر ممن يدخرون و يستثمرون في الذهب توجهوا جميعهم للشراء قبل أن يتضاعف السعر خلال الفترة الماضية خاصة وأنه يقفز قفزات كبيرة خلال الفترة الماضية بعد استقرار دام لأكثر من شهرين ووسط تساؤل الكثير من الأشخاص حول إمكانية عودة السعر للانخفاض من جديد.

قال عبد الرحمن ترة "تاجر ذهب" أن الإقبال على شراء الذهب ازداد خلال الساعات الماضية خاصة بعدما سيطر الخوف على البعض من الراغبين في شراء الذهب على أن يصل سعره إلى أرقام أعلى من ذلك كما أن الذهب هو الملاذ الامن سواء للادخار أو الاستثمار وحفظ قيمة الأموال فكان التوجه نحو الشراء وهو ما فسر حالة الإقبال على الكثير من المحال خلال الساعات الماضية.

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