الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 20-8-2023 وباقى العملات الأجنبية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20-8-2023 وباقي العملات

ننشر الآن سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20-8-2023 وباقي العملات الأجنبية، حيث يوجد بحث مرتفع يوميا حول جميع أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد 20-8-2023، في الوقت الذي استقرت فيه أسعار العملات الدولار واليورو لحظة بلحظة.

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد 20-8-2023

بخصوص سعر الدولار في البنك المركزي المصري بلغ سعره 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
بخصوص سعر  اليورو في البنك المركزي المصري سجل نحو 33.54 جنيه للشراء، و33.69 جنيه للبيع.
بخصوص سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري سجل نحو 39.29 جنيه للشراء، 39.47 جنيه للبيع.
بخصوص سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري بلغ نحو 35.08 جنيه للشراء، و35.24 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20-8-2023 وباقي العملات الأجنبية

بخصوص سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سجل نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.
بخصوص سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري سجل نحو 100.10 جنيه للشراء، و100.56 جنيه للبيع.
بخصوص سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري سجل نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم

بخصوص سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري سجل نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع. 
بخصوص سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري سجل نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.
-بخصوص سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري سجل نحو 21.12 جنيه للشراء، و21.21 جنيه للبيع.
-بخصوص سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري بلغ نحو 19.82 جنيه للشراء، و19.91 جنيه للبيع.
-بخصوص سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري سجل نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.
بخصوص سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري سجل نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.14 جنيه للبيع.
-بخصوص سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري سجل 80.07 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 19-8-2023

 

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