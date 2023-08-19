السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استقرار سعر اليورو اليوم السبت 19-8-2023 خلال التعاملات المسائية

اليورو
اليورو

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 33.75 جنيه للشراء، و33.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت تحديث يومي خلال التعاملات المسائية

ينشر "الدستور" في السطور التالية قائمة لآخر تحديث يومي لسعر اليورو اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

خلال التعاملات المسائية، سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس 17-8-2023 فى البنوك المصرية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، شهد استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

وسجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 في بنك القاهرة استقرارًا مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 19 أغسطس استقرارًا في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

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منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم السبت 19-8-2023

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