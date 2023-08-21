الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

مع بدء تعاملات المواطنين في الساعات الصباحية، حرص آلاف من المواطنين معرفة سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث إن استقرت أسعار الدولار اليوم بالبنوك، عند ذات الأسعار التي أعلنت من خلال المواقع الرسمية للبنوك المصرية من قبل العطلة الأسبوعية، وإذ سيشهد سعر الدولار هدوء بكل البنوك وذلك منذ فترة طويلة لكي يسجل متوسط أسعار الدولار اليوم مبلغ 30.82 جنيه للشراء، وقيمة 30.95 جنيه للبيع بالبنك المركزي.

سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في البنوك 30.85 جنيه للشراء، و30.75 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في البنك المركزي الصري نحو 30.84 جنيها  لشراء ونحو 30.93 جنيها للبيع  

سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في بنك مصر 

ويبلغ سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في مصرف أبوظبي الإسلامي 

كما يسجل سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في بنك قناة السويس 

فيما وصل سعر الدولار اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 في بنك قناة السويس 30.95 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدولار اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 في بنك الإسكندرية يبلغ 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

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