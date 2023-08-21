سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 فى محلات الصاغة

مع إقبال الكثير من الشباب على الزواج حرص المواطنين على معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية مع بداية التعاملات الصباحية، واستقرت أسعار الذهب اليوم، وسجل عيار 21 منذ بدء تعاملاته اليوم مبلغ 2250 جنيها للبيع، واستقرت جميع الأوقية الذهبية عند مستوى قيمته 1890 دولارا.

سعر الذهب اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية

وتستعرض "الدستور" سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 21 أغسطس

ثبت سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 21 أغسطس في بداية تعاملات اليوم بمحلات الصاغة المصرية عند مستوى قيمته 2571.5 جنيه للبيع، ومبلغ 2542.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين 21 أغسطس

استقر سعر الذهب عيار 22 في تعاملات الصباحية اليوم في محلات الصاغة عند مستوى، مبلغ 2357.25 جنيه للبيع، وقيمة 2331 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 21 أغسطس

سيطر الاستقرار على سعر الذهب عيار 21 منذ تعاملاته الصباحية وحتى الآن ليسجل، 2250 للبيع، 2225 للبيع.

سعر الذهب اليوم الإثنين 21 أغسطس عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 21 أغسطس في سوق الصاغة المصرية ليسجل، قيمة 1928.5 للبيع، 1907.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 21 أغسطس

هيمن الاستقرار على أسعار الذهب عيار 14 في التوقيت الصباحي اليوم الإثنين 21 أغسطس، ويسجل، 1500 للبيع، 1483.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الإثنين 21 أغسطس

بلغ سعر الذهب عيار 12 في صباح تعاملاته اليوم في الصاغة المصرية نحو مبلغ 1285.75 للبيع، 1271.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 9 اليوم الإثنين 21 أغسطس

وصل سعر الذهب عيار 9 اليوم الإثنين 21 أغسطس في تعاملاته الصباحية اليوم في محلات الصاغة إلى مستوى، مبلغ 964.25 للبيع، 953.5 للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

سجل سعر الجنيه الذهب في صباه تعاملات، اليوم الإثنين 21 أغسطس، في محلات الصاغة المصرية، مبلغ 18000جنيه للبيع، قيمة 17800 للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات في عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.