الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مستهل التعاملات| أسعار الفضة اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

فضة
فضة

الفضة من المعادن المهمة والتي يبحث عنها الكثير، نتيجة إلي أهميتها، وقد شهدت الأسعار حالة من الاستقرار على مدار الأيام القليلة الماضية.

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار الفضة اليوم الأحد في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن.

أسعار الفضة اليوم 

جرام فضة نقي عيار 99.9 

 بلغ سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة المعادن 22.54 جنيها للجرام، بينما سجلت الأسعار مقابل السعر العالمي 0.73 دولار للجرام.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 

 بلغ سعرجرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة المعادن 21.59 جنيها للجرام، بينما سجلت الأسعار مقابل السعر العالمي 0.70  دولار للجرام.

جرام فضة استرليني عيار 92.5 

 بلغ سعرجرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة المعادن 20.85 جنيها للجرام، بينما سجلت الأسعار مقابل السعر العالمي  0.68  دولار للجرام.

أسعار الفضة اليوم الجمعة 18 أغسطس في بورصة المعادن

جرام فضة عيار 916      

 بلغ سعر جرام فضة عيار 916 اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة المعادن 20.64جنيها للجرام، بينما سجلت الأسعار مقابل السعر العالمي  0.67  دولار للجرام.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)    

 بلغ سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة المعادن 19.72جنيها للجرام، بينما سجلت الأسعار مقابل السعر العالمي 0.64  دولار للجرام. 

جرام فضة عيار 800 

 بلغ سعر جرام فضة عيار 800  اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة المعادن18.03 جنيها للجرام، بينما سجلت الأسعار مقابل السعر العالمي  0.58 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 750   

 بلغ سعر جرام فضة عيار 750 اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة المعادن 16.90جنيها للجرام، بينما سجلت الأسعار مقابل السعر العالمي  0.55  دولار للجرام.

جرام فضة عيار 585 

 بلغ سعر جرام فضة عيار 585  اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة المعادن13.18جنيها للجرام، بينما سجلت الأسعار مقابل السعر العالمي  0.43  دولار للجرام.

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