اجتماع هام اليوم لشعبة الذهب لإزالة معوقات تصدير المشغولات الذهبية مع وزارة الصناعة والبنك المركزي

تعقد اليوم شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينه باتحاد الصناعات برئاسة ايهاب واصف، اجتماعًا موسعًا يضم عدد من الجهات الحكومية بمقر الشعبة باتحاد الصناعات، وذلك لبحث المعوقات أمام صادرات الذهب من المشغولات الذهبية.

ومن المقرر أن يضم الاجتماع ممثلين من وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي ، و مصلحة الدمغة والموازين ، ومصلحة الجمارك.

وسيناقش الاجتماع إزالة المعوقات أمام صادرات المشغولات الذهبية خاصة فيما يتعلق برد الحصيلة التصديرية لتحقيق مستهدفات الشعبة بمضاعفة حجم صادرات البلاد منها في ظل ارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأصفر، مما يدعم جهود الدولة في خططها لاستغلال خامتها المعدنية وتحقيق قيمة مضافة لها، وزيادة عائدات الصادرات منها لتعزيز الموارد الأجنبية، و تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، بالاضافة إلى منح حوافز لصغار مصنعي المشغولات الذهبية للاتجاه إلى تصدير.

مكرررررررررررر

تعقد اليوم شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينه باتحاد الصناعات برئاسة الاستاذ ايهاب واصف، اجتماعًا موسعًا يضم عدد من الجهات الحكومية بمقر الشعبة باتحاد الصناعات، وذلك لبحث المعوقات أمام صادرات الذهب من المشغولات الذهبية.

ومن المقرر أن يضم الاجتماع ممثلين من وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي ، و مصلحة الدمغة والموازين ، ومصلحة الجمارك.

وسيناقش الاجتماع إزالة المعوقات أمام صادرات المشغولات الذهبية خاصة فيما يتعلق برد الحصيلة التصديرية لتحقيق مستهدفات الشعبة بمضاعفة حجم صادرات البلاد منها في ظل ارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأصفر، مما يدعم جهود الدولة في خططها لاستغلال خامتها المعدنية وتحقيق قيمة مضافة لها، وزيادة عائدات الصادرات منها لتعزيز الموارد الأجنبية، و تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، بالاضافة إلى منح حوافز لصغار مصنعي المشغولات الذهبية للاتجاه إلى تصدير.