سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

ينال البحث عن سعر الذهب في مصر اهتمام قطاع عريض من المواطنين المهتمين به لمختلف الأغراض لذلك يبحثون عن آخر تحديث للأسعار بشكل مستمر.



سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية



ننشر في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 24



بيع 2,509 جنيه

شراء 2,520 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,300 جنيه

شراء 2,310 جنيه



سعر الذهب عيار 21



بيع 2,195 جنيه

شراء 2,205 جنيه



سعر الذهب عيار 18



بيع 1,881 جنيه

شراء 1,890 جنيه

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سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,463 جنيه

شراء 1,470 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,254 جنيه

شراء 1,260 جنيه



سعر الأونصة

بيع 78,017 جنيه

شراء 78,372 جنيه



سعر الجنيه الذهب

بيع 17,560 جنيه

شراء 17,640 جنيه



سعر الكيلو

بيع 2,508,571 جنيه

شراء 2,520,000 جنيه

سعر الذهب في معاملات بداية الأسبوع



سعر الذهب عيار 24

بيع 2,566 جنيه

شراء 2,589 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,352 جنيه

شراء 2,373 جنيه

سعر الذهب عيار 21

بيع 2,245 جنيه

شراء 2,265 جنيه

سعر الذهب عيار 18

بيع 1,924 جنيه

شراء 1,941 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,497 جنيه

شراء 1,510 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,283 جنيه

شراء 1,294 جنيه

سعر الجنيه الذهب

بيع 17,960 جنيه

شراء 18,120 جنيه