الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

الذهب
الذهب

ينال البحث عن سعر الذهب في مصر اهتمام قطاع عريض من المواطنين المهتمين به لمختلف الأغراض لذلك يبحثون عن آخر تحديث للأسعار بشكل مستمر.


سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية


ننشر في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية.

 

سعر الذهب عيار 24 


بيع 2,509 جنيه 
شراء 2,520 جنيه 


سعر جرام الذهب عيار 22 
بيع 2,300  جنيه 
شراء 2,310 جنيه 


سعر الذهب عيار 21 


بيع 2,195  جنيه 
شراء 2,205 جنيه 


سعر الذهب عيار 18


بيع 1,881  جنيه 
شراء 1,890 جنيه 

 

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سعر جرام الذهب عيار 14 
بيع 1,463  جنيه 
شراء 1,470 جنيه 


سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,254 جنيه 
شراء 1,260 جنيه 
 

سعر الأونصة
بيع 78,017  جنيه 
شراء 78,372 جنيه 


سعر الجنيه الذهب
بيع 17,560 جنيه 
شراء 17,640 جنيه 
 

سعر الكيلو 
بيع 2,508,571  جنيه 
شراء 2,520,000 جنيه

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سعر الذهب عيار 24
بيع 2,566 جنيه 
شراء 2,589 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,352 جنيه 
شراء 2,373 جنيه

سعر الذهب عيار 21 
بيع 2,245 جنيه 
شراء 2,265 جنيه

سعر الذهب عيار 18
بيع 1,924  جنيه 
شراء 1,941 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14 
بيع 1,497  جنيه 
شراء 1,510 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12 
بيع 1,283 جنيه 
شراء 1,294  جنيه

سعر الجنيه الذهب
بيع 17,960 جنيه 
شراء 18,120 جنيه

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