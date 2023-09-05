سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية
ينال البحث عن سعر الذهب في مصر اهتمام قطاع عريض من المواطنين المهتمين به لمختلف الأغراض لذلك يبحثون عن آخر تحديث للأسعار بشكل مستمر.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية
ننشر في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية.
سعر الذهب عيار 24
بيع 2,509 جنيه
شراء 2,520 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,300 جنيه
شراء 2,310 جنيه
سعر الذهب عيار 21
بيع 2,195 جنيه
شراء 2,205 جنيه
سعر الذهب عيار 18
بيع 1,881 جنيه
شراء 1,890 جنيه
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سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,463 جنيه
شراء 1,470 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,254 جنيه
شراء 1,260 جنيه
سعر الأونصة
بيع 78,017 جنيه
شراء 78,372 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 17,560 جنيه
شراء 17,640 جنيه
سعر الكيلو
بيع 2,508,571 جنيه
شراء 2,520,000 جنيه
سعر الذهب في معاملات بداية الأسبوع
سعر الذهب عيار 24
بيع 2,566 جنيه
شراء 2,589 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,352 جنيه
شراء 2,373 جنيه
سعر الذهب عيار 21
بيع 2,245 جنيه
شراء 2,265 جنيه
سعر الذهب عيار 18
بيع 1,924 جنيه
شراء 1,941 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,497 جنيه
شراء 1,510 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,283 جنيه
شراء 1,294 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 17,960 جنيه
شراء 18,120 جنيه