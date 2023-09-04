الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الغرفة التجارية بالقاهرة: معرض "أهلًا مدارس" ساهم بخفض أسعار المستلزمات المدرسية

أهلًا مدارس
أهلًا مدارس

قال محمد حسن وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك تعاونا بين الغرف التجارية ووزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، ورقابة مشددة على أسعار المنتجات في المكتبات، لضبط السعر في معرض أهلا مدارس.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع على قناة  "سي بي سي"،  أن معرض أهلًا مدارس ساهم بشكل كبير في خفض أسعار المستلزمات المدرسية، موضحًا أن المعرض يقام ضمن كل غرفة تجارية في كل محافظة، واختيار المكان يكون بناء على التكدس السكاني.

معرض أهلًا مدارس يضم 200 عارض للأدوات المكتبية

وأشار إلى أن معرض أهلًا مدارس يضم 200 عارض للأدوات المكتبية، وهناك منافسة شديدة بين المصنعين والعارضين وكل العاملين بالمجال، كما أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك موجودون طوال فترة المعرض، وهم أداة الضبط لكل ما داخل المعرض.

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