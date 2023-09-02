السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار الذهب اليوم تشهد انخفاضًا طفيفًا في السوق المحلي

الذهب
الذهب

أسعار الذهب اليوم تواصل التراجع بعد فترة من الإستقرار شهدها السوق المحلي، مادفع الكثير من الأشخاص للتوافد على محلات الصاغة لشراء مستلزماتهم من المعدن الأصفر، فيما يهتم البعض بحركة أسعار الذهب والبحث المستمر عبر محرك "جوجل" للتعرف على أخر تحديثات السعر، وخلال هذا التقرير نقدم لكم أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث لها للعيارات المختلفة.

 

أسعار الذهب اليوم 

وبدأ سعر الذهب في الانخفاض في العيارات الثلاث منذ أمس الجمعة حيث بدأ في ينخفض بشكل تدريجي.

 

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 فى اخر تحديث له في المعاملات المسائية 1894 جنيه للجرام الواحد، ويتوفر هذا النوع في محلات الصاغة في صور مشغولات ذهبية وتكون هي الأقل سعرًا بين العيارات الاخرى.

 

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في اخر تحديث له اليوم 2210 جنيه للجرام الواحد بدون المصنعية.

 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 وهو الأعلى من حيث الثمن لنقاء الذهب فيه فقد سجل اليوم 2526 للجرام الواحد ويتوفر من هذا النوع السبائك الذهبيه للمستهلكين الراغبين في الإدخار والاستثمار في الذهب حيث يتوفر منه الأوزان المختلفة.

 

سعر جنية الذهب اليوم

أما سعر جنيه الذهب فقد سجل اليوم 17680 جنيهًا دون احتساب المصنعيه ويتأثر الجنية الذهب والعملات الذهبية بحركة سعر الذهب خاصة معيار 21 فهو يزن من هذا العيار ثمن جرامات ويتوفر منه العملات المختلفة منه عملة الخمسة جنيه ذهب والنصف جنيه والربع جنيه ويضاف إليها المصنعية على كل جرام.

 

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سعر الذهب العالمي

وسجلت الأونصة على شاشة البورصة العالمية في آخر تحديث لها اليوم 1940 دولار.

أوزان سبائك الذهب

وتنتج العديد من شركات صناعة الذهب أوزان متنوعة من سبائك الذهب لكي تتوفر للمواطنين وفق ما يمتلكونه من أموال حيث يتواجد منها بدءا من الجرام والاثنين ونصف جرام والخمسة جرام والعشره جرام والـ20 جرامًا والأونصة "13.1" ووزن 50 جرام هو 100 جرام والنصف كيلو والكيلو.

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