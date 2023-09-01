تعرف على أسعار الذهب المحلية والعالمية في منتصف التعاملات

شهدت أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات الصباحية استقرارًا تأثرًا بالبورصات العالمية.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن أسعار الذهب اليوم سجلت وفقًا لآخر تحديث كالتالي:



أسعار الذهب الآن

سعر الذهب عيار ١٨

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو ١٨٩٤ جنيه

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو ٢٢١٠ جنيه

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو ٢٥٢٦ جنيه

سعر الجنيه الذهب

وأوضح عضو شعبة الذهب أن سعر الجنيه ذهب ١٧٦٨٠ جنيه .



وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن الأسعار لا تشمل المصنعية وتضاف على المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب العالمية

وأوضح أن أسعار الذهب العالمي اليوم سجلت سعر الذهب العالمي 1944 دولارًا للأونصة.

وتولي مصر اهتمامًا خاصًا بصناعة الذهب، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة للذهب في مصر تحت رعاية اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية.

وأشار عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أن الإقبال ارتفع هذا الشهر على المشغولات الذهبية بدلًا من السبائك.



تطورات أسعار الذهب هذا الأسبوع



شهد هذا الأسبوع صدور بيانات اقتصادية عديدة عن الولايات المتحدة الأمريكية ظهر فيها تراجع أدى إلى تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي لن يكون في حاجة إلى رفع جديد في أسعار الفائدة على الأقل خلال اجتماعه القادم في سبتمبر.

معدل النمو خلال الربع الثاني تراجع إلى 2.1% من 2.4%، كما تراجعت الوظائف المتاحة في شهر يوليو إلى أدنى مستوى لها عامين ونصف عند 8.83 مليون من القراءة السابقة 9.2 مليون، بينما تراجعت أعداد وظائف القطاع الخاص في أغسطس إلى 177 ألف من 371 ألف.

ساعدت هذه البيانات على ارتفاع الذهب بشكل كبير منذ بداية الأسبوع، ولكن البيانات التي صدرت يوم أمس الخميس جاءت في غير صالح الذهب، فقد ارتفع مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي خلال شهر يوليو بنسبة 3.3% بأعلى من القراءة السابقة 3.0%، وارتفاع المؤشر الجوهري الذي يستثني في قياساته عوامل التذبذب بنسبة 4.2% من القراءة السابقة 4.1%.

أظهرت هذه البيانات مدى تماسك معدلات التضخم في الولايات المتحدة بالرغم من عمليات رفع الفائدة المستمرة من قبل البنك الفيدرالي، وقد عمل هذا على توقف ارتفاع الذهب يوم أمس ولكن بشكل عام ارتفع الذهب هذا الأسبوع حتى الآن بنسبة 1.5%.

يتبقى اليوم صدور أهم البيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الأمريكي وهو تقرير الوظائف الحكومي عن شهر أغسطس، وهو التقرير الذي يقيس أعداد الوظائف الجديدة ومعدل البطالة ومعدل الأجور، وبالتالي يعد مؤشر لمعدن النمو والتضخم، وهو أحد المؤشرات الأساسية التي يعتمد عليها البنك الفيدرالي في قراراته بشأن أسعار الفائدة.

التوقعات تشير أن الوظائف الجديدة في أغسطس قد تصل إلى 169 ألف بأقل من القراءة السابقة 187 ألف، ويعد هذا سيناريو إيجابي بالنسبة للذهب لأنه يؤكد على تباطؤ أداء قطاع العمالة وبالتالي عدم حاجة البنك الفيدرالي إلى رفع جديد للفائدة.

يذكر أن الأسواق حالياً تقوم بتسعير احتمال بنسبة 89% بتثبيت الفائدة خلال اجتماع البنك في سبتمبر، واحتمال بنسبة 57.1% برفع الفائدة في اجتماع نوفمبر، واحتمال آخر بنسبة 56.1% لرفع الفائدة في اجتماع ديسمبر.