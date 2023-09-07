أسعار الفضة اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة المعادن

شهدت أسعار الفضة اليوم الخميس استقرارا في بورصة المعادن، حيث تعتبر الفضة من المعادن التي لا تقل أهمية عن معدن الذهب، وقد لجأ الكثير من المواطنين إلى شراء الفضة نتيجة لارتفاع أسعار الذهب.

أسعار الفضة اليوم الخميس

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم في بورصة المعادن

بلغت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الخميس 7 سبتمبر 22.99 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي للفضة والذي سجل 0.74 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم في بورصة المعادن

بلغت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الخميس 7 سبتمبر 22.02 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي للفضة والذي سجل 0.71 دولار أمريكي.

جرام فضة استرليني عيار 92.5اليوم في بورصة المعادن

بلغت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الخميس 7 سبتمبر 21.27 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي للفضة والذي سجل 0.69 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم في بورصة المعادن

بلغت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الخميس 7 سبتمبر 21.06 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي للفضة والذي سجل 0.68 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم

بلغت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الخميس 20.12 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي للفضة والذي سجل 0.65 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم في بورصة المعادن

بلغت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الخميس 18.39 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي للفضة والذي سجل 0.60 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 750 اليوم في بورصة المعادن

بلغت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الخميس 17.24 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي للفضة والذي سجل 0.56 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 585 اليوم في بورصة المعادن

بلغت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الخميس 13.45 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي للفضة والذي سجل 0.44 دولار أمريكي.