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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 12-9-2023

فضة
فضة

شهدت أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 12 سبتمبراستقرار في الأسعار، وتعتبر الفضة من أهم المعادن المهمة والتي تتدخل في العديد من الصناعات وأهمها صناعة الأكسسورات.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي: 

جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم في بورصة المعادن  

بلغت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن 23.05 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل 0.75 دولار للجرام.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم في بورصة المعادن  

بلغت أسعارجرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن 22.08  جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل  0.71 دولار للجرام.

جرام فضة استرليني عيار 92.5  اليوم في بورصة المعادن   

بلغت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5  اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن  21.32 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل 0.69  دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 916 اليوم في بورصة المعادن    

بلغت أسعار جرام فضة عيار 916  اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن 21.11 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل 0.68 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي)اليوم في بورصة المعادن    

بلغت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن  20.16 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل 0.65 دولار للجرام.

 

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جرام الفضة عيار 800  اليوم في بورصة المعادن  

 بلغت أسعارجرام فضة عيار 750  اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن 18.44 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل 0.60 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 750 اليوم في بورصة المعادن    

بلغت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن 17.28 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل  0.56 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 585 اليوم في بورصة المعادن     

بلغت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن  13.48 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل 0.44 دولار للجرام.

صناعة الأكسسورات الفضة بورصة المعادن أسعار جرام فضة نقي السعر العالمى أسعارجرام فضة استرليني أسعارجرام فضة عيار 916

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