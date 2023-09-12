مع بداية الساعات الصباحية قبل خروج المواطنين من المنزل، يسعى الكثيرون إلى معرفة درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-9-2023، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، حالة الطقس اليوم، إذ أن يكون من المتوقع أن سيسود طقس مائل الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد اليوم الثلاثاء، وطقس معتدل على كافة السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد، في ساعات النهار.

درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-9-2023

وتستعرض "الدستور" درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-9-2023.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

فيما سيسود طقس اليوم الثلاثاء طقس معتدل الحرارة على نواحي شمال البلاد إلى شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على مناطق جنوب سيناء وفي جنوب الصعيد في الليل.

وعن كافة الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن اليوم سوف يشهد سقوط أمطار متوسطة ستكون رعدية أحيانا على كافة مناطق في السواحل الشمالية ومناطق في شمال الوجه البحري وتكون على فترات متقطعة.

توقعات بسقوط أمطار اليوم الثلاثاء

كما يشهد اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر وجود أمطار خفيفة ستكون متوسطة على كافة مناطق في جنوب الوجه البحري وفي مدن القناة، وتمتد اليوم الثلاثاء أمطار خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وتكون على فترات متقطعة.

وتشير كافة التوقعات إلى وجود نشاط للرياح اليوم الثلاثاء على مناطق في القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر، وأمطار في شمال الصعيد وتكون على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر على أنحاء الجمهورية، وتكون كالتالي:

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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: الدرجة العظمى تكون 34 والدرجة الصغرى تكون 25 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 31 والصغرى 25 درجة.

درجة الحرارة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: الدرجة العظمى 39 والدرجة الصغرى 30 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة.

جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 41 والدرجة الصغرى 29 درجة.