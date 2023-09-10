العاصفة دانيال تقترب.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار وأمطار غزيرة بمناطق عدة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة خاصة مع قرب عاصفة دانيال.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن العاصفة دانيال تقترب، موضحاً أنها بمجرد تحركها من الأجواء الليبية إلى مصر ستكون منخفضًا جويًا عاديًا على الأراضي المصرية.

وحذر محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم استقرار وأمطار غزيرة بعدة مناطق، مشيرًا إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار على المنطقة الغربية والسواحل الشمالية.

وأوضح أنه من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة من يوم الثلاثاء المقبل لتصل لـ34 درجة، مشيرا إلى أن الجو سيشهد أجواء خريفية من حيث درجة الحرارة، وانخفاض في درجات الحرارة.