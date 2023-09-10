الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أمطار غزيرة وعواصف رعدية".. الأرصاد تحذر من العاصفة "دانيال" على السواحل الليبية

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من وصول العاصفة دانيال إلى السواحل الليبية مؤثرة عليها بأمطار غزيرة وعواصف رعدية، وسرعات كبيرة للرياح، وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية بأن ليبيا ستشهد يوما عصيبا حتى الغد بسبب هذه العاصفة، مشددة على أنه تم رفع حالة الطوارئ والتأهب في جميع المدن المتأثرة.

يذكر أن بقايا العاصفة "دانيال" تصل إلى غرب البلاد غدًا الإثنين، ويصاحبها سقوط الأمطار بعدما فقدت العاصفة معظم قوتها.

وأكدت الأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدًا الإثنين على المدن والمحافظات المختلفة.

 

درجات الحرارة غدًا الإثنين 

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والمحسوسة 47 درجة.

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